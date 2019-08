Habil Əliyev kamança ilə AĞLAYARAQ VİDALAŞIBMIŞ - VİDEO

Xalq artisti Habil Əliyevin vida konsertindən görüntülər yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, əfsanəvi sənətkar ölümündən bir neçə il öncə Təbrizdə vida konserti ilə çıxış edibmiş.

Konsertin sonunda sevimli aləti ilə vidalaşdığını deyən ustad, göz yaşlarını saxlaya bilmir. Habil Əliyevin çıxışı tamaşaçıları da göz yaşlarına boğur.

Qeyd edək ki, Habil Əliyev 1927-ci ilin 28 may tarixində Ağdaşda dünyaya gəlib. Azərbaycan tarixinin ən önəmli musiqiçilərindən olan Habil Əliyev 2015-ci ilin sentyabrında vəfat edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.