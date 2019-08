Zəngilan Rayon Polis Şöbəsinə (RPŞ) yeni rəis təyin olunub.

"Report" xəbər verir ki, polis polkovnik-leytenantı Bəkir Cabbarov şöbənin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Bu təyinata qədər B.Cabbarov Zəngilan RPŞ-də rəis müavini idi.

Qeyd edək ki, Zəngilan polisinin əvvəlki rəisi, polis polkovniki Ənvər Həsənov isə bir müddət əvvəl Ağcəbədi RPŞ-nin rəisi təyin edilib.



