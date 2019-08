Dibala addım-addım PSJ-yə

"Yuventus"un argentinalı ulduzu Paulo Dibala karyerasını Fransa Liqa 1-ində davam etdirməyə hazırlaşır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, PSJ ilə Turin təmsilçisi arasında danışıqlar artıq son mərhələdədir.

Tərəflərin yaxın müddətdə son dəfə bir araya gəlməsi və razılığın 80 milyon avroya əldə olunması gözlənilir. Argentinalının meneceri Xorxe Antun PSJ-nin idman direktoru Leonardo ilə görüşərək şəxsi müqavilənin detallarını müzakirə edib.

"Yuventus" da Dibalanı satışından əldə olunacaq gəlirlə "İnter"in hücumçusu Mauro İkardini heyətinə qatacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.