"Saqqallı qızlar"dan 4-ü azadlığa buraxıldı

İranda saqqal taxaraq futbol matçı izləmək üçün stadiona daxil olduğu üçün saxlanılan qızlardan xəbər var.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, həbs edilən 6 qızdan 4-ü azadlığa buraxılıb. Belə ki, Zəhra Xoşnəvaz, Leyli Mələki, Hədiyyə Mərvəsi və Furuq Əlayidir adlı xanımlar girov qarşılığında müvəqqəti olaraq azad olunublar.

Digər iki qızla bağlı məlumat verilmir. 4 qızın azad olunmasında isə azarkeşlər aktivlik nümayiş etdirərək buna nail olublar.

Azadlığa buraxılan qızlardan biri "Eqtesadi cahan" qəzetinin əməkdaşıdı.

Qeyd edək ki, İran qanunlarına əsasən, qadınların stadiona getməsi qadağandı.

