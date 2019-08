ABŞ-da bu noutbuklarının bəzi modellərinin daşınmasına qadağa qoyuldu

"Apple" şirkətinin 15 düymlü "MacBook Pro" noutbuklarının bəzi modellərinin litium-ion batareyalarının yanmasından ehtiyat edərək geri çağırmasından sonra "MacOS" əməliyyat sisteminə malik 15 düymlü hər hansı noutbukların sahibləri ABŞ aeroportlarında problemlə qarşılaşırlar. Təhlükəsizlik-mühafizə xidmətinin əməkdaşları sərnişinləri dayandırır və onları sorğu-suala tuturlar.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, noutbukların geri çağırılması ilə bağlı ABŞ-ın Federal Aviasiya İdarəsi bu həftə bəyan edib ki, aviaşirkətlərə təhlükəsizlik qaydaları barədə xəbərdarlıq göndərilib. Xəbərdarlıqda geri çağırılan modellərə aid olan noutbukların nə baqajda, nə də əl yükü qismində daşınmasına icazə verilmədiyi xatırladılır.

İyun ayında "Apple" şirkəti 15 düymlü "MacBook Pro" noutbuklarının bəzi modellərini geri qaytarması barədə bəyan vermişdi. Buna səbəb onların batareyasının həddindən artıq qızmaya meyilli olması göstərilir. Buraya 2015-ci ilin sentyabrından 2017-ci ilin fevralınadək olan dövrdə satılan kömpüterlər aid edilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.