ARB TV-nin "Tərz+" verilişinin qonağı müğənni Türkan Vəlizadə olub.

Metbuat.az bildirir ki, müğənni, verilişin formatına uyğun olaraq öz fanatları arasından bir nəfəri seçərək, onu öz tərzinə uyğun geyindirib. Daha sonra gənc ifaçı, fanatının saç düzümünü və makiyajını da edib. Sonda isə Türkanın əl işini stilist qiymətləndirib.

Daha ətraflı sözügedən sujetdə:



