Çin və Şimali Koreya ABŞ-ın bölgədəki fəaliyyətlərinə qarşı hərbi əməkdaşlığı artırmaqla bağlı razılığa gəliblər.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə hər iki ölkənin yüksəkçinli rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar qəbul edilib.

"Bölgədə sülh və sabitliyi qorumaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq", - toplantıdan sonra yayımlanan bəyanatda bildirilib.

Milli.Az

