Türkiyənin hərbi konvoyu vuruldu: 3 ölü, 12 yaralı

Suriya Hərbi Hava Qüvvələri İdlib vilayətindəki Türkiyə hərbi konvoyuna hücum edib.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı DHA yayıb. Agentlik türkiyəli hərbçilərin Xan-Şeyxun istiqamətində müşahidə məntəqələri arasında hərəkət edən zaman hücuma məruz qaldığını bildirib.

Hələlik ölən və yaralananlar haqqında heç bir məlumatın olmadığı vurğulanıb.

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi İdlib vilayətində türk hərbi konvoyuna edilən hücumla bağlı açıqlama verib.

Bildirilib ki, hücum nəticəsində 3 nəfər mülki vətəndaş həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb.

