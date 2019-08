Tramp Orta Şərq üçün Sülh planının açıqlanacağı tarixdən danışıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp Orta Şərqlə bağlı sülh planından danışıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Tramp sülh planını açıqlamaq üçün İsraildə sentyabrın 17-də keçiriləcək erkən seçkiləri gözləyəcəklərini deyib.

Qeyd edək ki, sülh planı "Ağ Ev"in əsas məsləhətçilərindən olan C. kaşner tərəfindən hazırlanıb. Həmçinin Donald Trampın kürəkəni olan Kaşnerin təklifi Orta Şərqə 50 milyard dollarlıq iqtisadi yüksəlik planından ibarətdir.

Plan fələstinlilərdən başqa İordaniya, Misir və Livanı da əhatə edir.

