Məşhur model Didem Soydan sosial şəbəkədə paylaşdığı çılpaq fotosu ilə hər kəsi təəccübləndirib.

Milli.Az Aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, o, yarı çılpaq fotosu ilə diqqət çəkib.

Cəsarətli paylaşımları ilə gündəmdən düşməyən model müğənni Səlami Şahinin oğlu Lider Şahinlə sevgilidir.

Milli.Az

