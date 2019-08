Suriya Hərbi Hava Qüvvələri İdlib vilayətindəki Türkiyəyə aid hərbi karvana hücum təşkil edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, türkiyəli hərbçilər Xan-Şeyxun istiqamətində müşahidə məntəqələri arasında hərəkət edən zaman hücuma məruz qalıblar. Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, hücum nəticəsində 3 nəfər ölüb, 12 nəfər isə yaralanıb.

