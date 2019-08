Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən əməliyyat zamanı PKK-nın daha bir amansız planı üzə çıxıb.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, suriyalı bir ailənin maşınının yük hissəsinə baxan polis müxtəlif əşyalarla yanaşı, oyuncaq ayı da aşkar edib.

Oyuncağın içinə baxış keçirilən zaman kustar üsulla hazırlanmış bomba tapılıb.

Məlumata görə, sözügedən bomba ticarət mərkəzlərindən birində partladılacaqmış.

Bombanın PKK tərəfindən hazırlandığı bildirilib.

