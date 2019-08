4 ölü, 10 yaralı - Qanlı derbi

Honduras çempionatında “Olimpiya” və “Motaqua” arasında keçirilən derbidə qanlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyundan əvvəl bir qrup “Olimpiya” azarkeşi “Motaqua” futbolçularını daşıyan avtobusa daşla hücum edib. Olay nəticəsində 3 futbolçui yaralanıb. Hücumdan sonra oyun təxirə salınsa da, tribunalarda və stadiondan kənarda azarkeşlər arasında qarşıdırma davam edib. Nəticədə 4 nəfər ölüb, ümumən isə 10 nəfər xəsarət alıb.

Təhlükəsizlik əməkdaşları gözyaşardıcı qazla azarkeşləri stadiondan uzaqlaşdıra biliblər.

(qol.az)

