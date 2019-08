Qafqaz qoruğu ərazisində yeni göl aşkar edildi

Rusiyanın Krasnodar diyarında yerləşən Qafqaz qoruğunun ərazisində ekspedisiyada olan qrupun iştirakçıları buzlağın geri çəkildiyi yerdə yeni gölün yarandığını aşkar ediblər. Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Qafqaz qoruğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir: "Açipsta çayı hövzəsində, Çelipsi buzlağının geri çəkildiyi yerdə kiçik cavan göl aşkar edilib. Həmin sututar əvvəllər heç bir xəritədə göstərilməyib. Bu fakt qlobal istiləşmə nəzəriyyəsini, yəni hazırda buzlaşmanın pozulması və buzlaqlardan yeni göllərin əmələ gəlməsi proseslərinin getdiyini növbəti dəfə təsdiq edir.

Milli.Az

