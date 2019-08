Həcc ziyarətində gənclər kart oynayıblar.

Milli.Az Sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, gənclərin ziyarətdə kartla oynaması müzakirələrə səbəb olub.

Videodan göründüyü kimi, gənclər açıq şəkildə kart oynamaqdan çəkinməyiblər.

Onların bu hərəkəti birmənalı qarşılanmayıb. Bir çoxu onların Həcc ziyarətində qumar oynadığını yazaraq təhqirlər yağdırıb. Digərləri isə sözügedən gənclərin müdafiəsinə qalxıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

