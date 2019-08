ÇukurTürkiyənin reytinqli seriallarından olan "Çukur"un tanınmış aktyoru Erkan Kolçak Köstendil İngiltərənin "Mançester siti"nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola və klubun türk əsilli oyunçusu İlkay Gündoğanla görüşüb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktyor qapıçı formasıyla şəkil çəkdirib və sosial media hesabında yayımlayıb.

Qeyd edək ki, E.Kolçak Köstendil "Çukur"da Vartozu obrazını canlandırır.

Milli.Az

