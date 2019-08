Quba rayonunun daha bir kəndində kol-kos sahələrində yanğın baş verib.

"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun Hacıhüseynli kəndində iki hektara qədər ərazi yanıb.

Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev hadisə yerinə gələrək yanğının söndürülməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə göstəriş və tövsiyələrini verib.

Yanğın söndürülüb, alovun digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



