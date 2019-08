Bakının Nizami rayonunda piyada ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.



Metbuat.az bildirir ki, Babək prospektindən Keşləyə gedən istiqamətdə yaşlı kişini avtomobil vurub. Yaşlı kişi hadisə yerində dünyasını dəyişib.



Əraziyə hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb olunub.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

(baku ws)



