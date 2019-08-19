FIFA ilin ən yaxşı qoluna namizədləri açıqlayıb

FIFA 2019-cu ilin ən yaxşı qoluna namizədləri açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, qurum rəsmi "Twitter" səhifəsi vasitəsi ilə siyahını dərc edib. Mükafata namizədlər siyahısında Daniel Jori ("Debretsen", Macarıstan), Lionel Messi ("Barselona", İspaniya), Zlatan İbrahimoviç ("Los-Anceles Qelaksi”, ABŞ), Endros Taunsend ("Kristal Pelas", İngiltərə), Fabio Kvalyarella ("Sampdoriya", İtaliya), Xuan Kintero ("River Pleyt", Argentina), Mateus Kunya ("Leyptsiq", Almaniya) kimi oyunçuların qolları yer alıb.

Namizədlər arasında həmçinin üç qadın futbolçu da var. Adjara Nçut (Kamerun millisi), Emi Rodriqes ("Yuta Royals", ABŞ), Billi Simpson (Şimali İrlandiya millisi)







