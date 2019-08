Bu həftə ərzində daha dörd ədəd F-35A beşinci nəsil qırıcısı Cənubi Koreyaya göndəriləcək.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, həftənin cümə axşamı təyyarələr Çxoncudakı hərbi-hava bazasına enəcək.

Bununla da ABŞ-ın Cənubi Koreyaya verdiyi F-35 təyyarələrinin sayı 8-ə çatıb.

Milli.Az

