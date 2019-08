Keçmiş komanda yoldaşı Ronaldunu eqoist adlandırdı

Məşhur uruqvaylı futbolçu Dieqo Forlan Kriştianu Ronaldu barədə danışıb.



Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Forlan Kriştianu Ronaldu ilə birgə "Mançester Yunayted"də oynayıb. O, portuqal futbolçunun özündənrazı olduğunu iddia edib:



"Bekhemdən fərqli olaraq, Ronaldo paltardəyişmə otağında eqoist idi. O, həmişə güzgü qarşısında olmağa çalışırdı. Hətta deyərdim ki, bütün gününü güzgünün önündə keçirirdi".



Forlan MY-də 2002-2004-cü illərdə çıxış edib. O, karyerasını bu ilin yayında bitirib.

Milli.Az

