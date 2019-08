Müğənni Xəyyam Nisanov 1 yaşlı qızı Hanna ilə yeni fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi övladının fotosuna "Şahzadəmlə hovuz zamanı" qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Xəyyam Nərmin adlı xanımla ailə qurub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.