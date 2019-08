2019-cu ilin yanvar-iyul ayları ərzində magistral neft kəmərləri ilə 23222,5 min ton neft nəql edilib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, nəqletmənin 81%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib və cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində bu kəmər vasitəsilə 18814,1 min ton neft ötürülüb. Dövr ərzində BTC kəməri ilə 2727,2 min ton tranzit nefti də nəql edilib.

