Reytinqləri alt-üst edən "Maşın" realiti şousu yenidən start götürəcək.

Milli.Az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, "M Group Production" şirkətinin istehsalı olan layihə oktyabr ayının 1-dən start götürəcək.



Budəfəki sürətdə tamaşaçıları bir çox yeniliklər gözləyir.



Xalq artisti Murad Dadaşovun aparıcılığı ilə davam edən şou ənənəvi olaraq ATV kanalında yayımlanacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.