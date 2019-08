“Rəsmi Tehran ABŞ ilə danışıqlarda maraqlı deyil” - Cavad Zərif

“Rəsmi Tehran ABŞ ilə danışıqlarda maraqlı deyil”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyada səfərdə olan İranın Xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib.

“Hazırda rəsmi Tehran danışıqlarda maraqlı deyil. İran və ABŞ arasında danışaqlar üçün əsaslar olmalıdır. Biz sazişdən imtina etmirik. Bu, mükəmməl sazişdir, çünki heç bir tərəfin tamamilə razı qalmaması yaxşı sazişin göstəricisidir. Saziş tərəflərindən biri tam razı qalsa, deməli, saziş pisdir. Bildiyim qədərilə, ABŞ-da heç bir inqilab baş verməyib, sadəcə hökumət dəyişib. Sabiq hökumət tərəfindən əldə edilmiş sazişlər yeni hökumət tərəfindən yerinə yetirilməlidir”, - İranın XİN rəhbəri deyib.

