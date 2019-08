Muş vilayətinin Malazgird mahalında yol qəzasına düşən Türkiyənin mədəniyyət nazirinin müavini Əhməd Haluk Dursun həyatını itirib.

Publika.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, qəzada daha üç nəfər yaralanıb.

