Təcili yardım maşını meydana girdi, sürücü yoxa çıxdı

Rumıniya çempionatında qeyri-adi hadisə yaşanıb.



Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, olay "Konkordia" - "Farul" qarşılaşmasında baş verib. "Konkordia!nın futbolçusu ağır zədə alıb. Meydana təcili yardım maşını çağırılıb. Həkimlər futbolçuya ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra onu xəstəxanaya aparmaq üçün maşına yerləşdiriblər. Ancaq bundan sonra məlum olub ki, sürücü yoxdur.

Bir müddət sonra gəlib çıxan sürücü yenə də maşını idarə etməyə tələsməyib. O, əlində olan kağıza nəsə yazmaqla məşğul olub.



Futbolçuya körpücük sümüyün sınığı diaqnozu qoyulub.

