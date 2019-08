Astara rayonunda 40 yaşlı qadın itkin düşüb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Şiyəkəran kəndində baş verib.

Kənd sakini Hüseynova Aysel Asf qızı polisə müraciət edərək bildirib ki, anası, 1979-cu il təvəllüdlü Hüseynova Sadiqə Falat qızı 4 ay əvvəl yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.