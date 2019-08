Sumqayıtda minik avtomobili aşıb.

“Report”un Sumqayıt-Abşeron bürosunun məlumatına görə, hadisə Xəzri qəsəbəsində, Kompressor zavodunun yaxınlığında qeydə alınıb.

Belə ki, "Opel" markalı minik avtomobili idareetmədən çıxaraq aşıb və yol kənarındakı çuxura düşüb. Qəza nəticəsində sürücü yüngül xəsarət alıb.

Fakatla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.