Neftçala rayonunda orta yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Hadisə bu gün axşam saatlarında rayonun Qaraqaşlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Rüstəm Yaqub oğlu Şükürov qohumunun həyətində işıq dirəyində iş görərkən ehtiyatsızlıq səbəbindən onu elektrik cərəyanı vurub. R.Şükürov hadisə yerində keçinib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır (Report).

