Yüksək təzyiqi salmaq üçün - Sirkə metodu

Əgər təzyiqiniz qəfil qalxıb, 160-a çatıbsa, yanınzda dərman yoxdursa, həkim və ya dərman gələnə kimi bu sadə metodla təzyiqi normallaşdıra bilərsiz.

Bir əski parçasını sirkədə isladıb, ayaqlarınıza pəncə daban hissədən sarıyın. Dəsmal quruduqca, sirkədə isladın. Təzyiqin normallaşması üçün 20 dəqiqə vaxt lazım olacaq.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, əgər təzyiq 160-a kimi qalxıbsa, ayaqları isti tutmaq, isti vanna da etmək olar.

Yox əgər 160-dan yuxarı 180 ni keçibsə, o zaman ayaqlar soyuq suya qoyulmalıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.