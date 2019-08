Hamilə olan Seren ərindən boşanır

Türkiyəli müğənni Seren Serengil əri Yaşar İpəklə boşanmağa qərar verib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük sosial şəbəkədə bir-birlərini izləmədən çıxarıb və birlikdə çəkilən bütün fotoları siliblər. Onların boşanma səbəbi hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, ötən ilin mayında evlənən Seren uşaq sahibi olmaq üçün müalicələrə başlamışdı. Daha əvvəl 3 dəfə övladını itirən sənətçi süni mayalanma ilə dördüncü dəfə hamilə qalıb. Həkimlər müğənniyə 3 ay boyunca əlil arabasında gəzməli və ən kiçik stresden belə uzaq durmalı olduğunu söyləyiblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.