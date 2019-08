Birləşmiş Ştatlar Orta və Yaxın Mənzilli Raketlərin Ləğvinə dair Müqavilə ilə qadağan olunmuş nüvə olmayan yerüstü qanadlı raketini sınaqdan keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müdafiə idarəsinə istinadən RİA "Novosti" məlumat yayıb.

Sınaq avqustun 18-də baş tutub.



