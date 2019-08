Xırdalanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yüksək sürətlə hərəkət edən "Hyundai" markalı avtomobil divara çırpılıb.

Nəticədə 4 nəfərin ağır yaralandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.