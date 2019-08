"Neftçi" çempionatın ilk turunda qələbə qazana bilməyib

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında I tura yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, turun sonuncu matçında "Neftçi" "Sabah"ı qəbul edib. "Bakcell Arena"da təşkil olunan qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

Görüşdə ilk qol 33-cü dəqiqədə vurulub. "Sabah"ın heyətində Rəşad Eyubov qapıçı ilə təkbətəkdən qalib ayrılıb. 40-cı dəqiqədə Soni Mustivar flaqmanın bərabərlik qoluna imza atıb. Görüşün ikinci yarısı qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçsə də, tərəflər meydanı heç-heçə ilə tərk edib. Beləliklə çempionluğa iddialı "Neftçi" ilk turda iki xal itirib.

Qeyd edək ki, ilk 3 oyunda "Keşlə" evdə "Qarabağ"a, "Zirə" səfərdə "Səbail"ə 0:1, "Qəbələ" öz meydanında "Sumqayıt"a 0:2 hesabı ilə uduzub.



