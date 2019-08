Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Əhməd Haluk Dursun ölkənin cənub-şərqində baş vermiş yol qəzasında ölüb.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.