Abşeron rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report” xəbər verir ki, 1982-ci il təvəllüdlü Məmmədov Samir Əli oğlu, 1992-ci il təvəllüdlü Rəhimov İntiqam Məhərrəm oğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Babayev Babək Nazim oğlu və 1992-ci il təvəllüdlü Aslanov Samir Aslan oğlu xəsarət alıb.

Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətləri orta-ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

İlqar Abdullayev



