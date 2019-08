Fransanın cənubunda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə fransalı həmkarı Emmanuel Makron arasında danışıqlar başa çatıb.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, danışıqlar 3,5 saatdan çox davam edib.

Danışıqların nəticəsinə görə mətbuat konfransları planlaşdırılmır.

