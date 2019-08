Boyundakı bu çökəyə buz qoyun, 10 yaş cavanlaşın

Bu nöqdə boynun arxasında yerləşən çökəyin üzərindədir. Bədəndə yeganə hissədir ki, beyinə birbaşa təmas var. Ona görə insan bu hissədən sərt bir yerə dəyəndə beyni zədələnir və ölə bilir.

Çin qədim tibbində bu nöqtəyə Fen Fu deyirlər.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, bu hissəyə kiçik buz parçası qoyduqda, qana endorfinlər - cavanlıq, xoşbəxtlik hormonları sıçrayır.

Metod belədir: 2 smlik diametrdə buzu (soyuducuda buzdondurmaq üçün olan yuvalarda dondurmaq olar) həmin nöqtəyə qoyub, gəzdirirsiz. 20-30 saniyədən başlayıb, növbəti günlərdə 40 saniyəyə çatdırmaq olar.

Əvvəlcə çox soyuq hiss edəcəksiz, sanki o nöqtə donmuş, keyimiş kimi, sonra isti axını olacaq. Buz əridikdən sonra boynun arxasını dəsmalla silin.

Proseduru həftədə 3 gün iki gün fasilə olmaqla təkrarlaya bilərsiniz.

Bu metodun faydaları:

-Yuxu normallaşır

-Əhval qalxır

-Tonus yaxşılaşır

-Mədə-bağırsaq sistemi yaxşı işləyir

-İmmunitet möhkəmlənir

-Baş, oynaq ağrısı gedir

Bu nöqtə baş beyinin onurğa beyinə kecid etdiyi hissədir. Burda tənəffüs və qan dövranı mərkəzi yerləşir. Ona görə bu nöqtəyə Həyat mərkəzi deyilir.

Milli.Az

