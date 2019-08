"Sabah" "Neftçi"dən xal aldı

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 1-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən məlumatına görə, sonuncu oyun günündə 1 matç keçirilib. Avropa Liqasında mübarizəni dayandıran "Neftçi" doğma meydanda "Sabah"ı qəbul edib. “Bakcell Arena”da olan görüş 1:1 hesabı ilə başa çatıb.



19 avqust

20:00. “Neftçi” – “Sabah” - 1:1

Qollar: Rəşad Eyubov, 33 (0:1), Soni Mustivar, 40 (1:1)

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı

“Bakcell Arena”

16 avqust

“Keşlə” – “Qarabağ” - 0:1

17 avqust

19:00. “Qəbələ” – “Sumqayıt” - 0:2

18 avqust

20:00. "Səbail" - "Zirə" - 1:0

