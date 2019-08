Bakının Nərimanov rayonu ərazisində döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report"un xəbərinə görə, 1985-ci il təvəllüdlü Hüseynov Vüsal Hüseyn oğlu Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən avtoservisdə döyülüb.

Zərərçəkmiş qapalı kəllə-beyin travması ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

İlqar Abdullayev



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.