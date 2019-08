Bakının Binəqədi rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, 1966-cı il təvəllüdlü Səfərova Ramella Nurulla qızı yolu keçərkən onu avtomobil vurub.

Yaralı sol topuq və körpücük sümüyünün əzilməsi diaqnozu ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

İlqar Abdullayev



