ABŞ ordusu 500 km-dən çox mənzilə sahib olan raketi sınaqdan keçirib.

Axar.az xəbər verir ki, Pentaqon San-Nikolas adasında baş tutan raket atışının uğurla icra edildiyini bildirib.

“Sputnik”in məlumatına görə isə modifikasiyası bəlli olmayan bu raket Yaxın və Orta Mənzilli Raketlərin məhvi anlaşmasında qadağan olunmuş raketlər siyahısındadır.

