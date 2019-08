Tovuz şəhərində bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası olub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub.

Qəza nəticəsində xəsarət alanlar yaxınlıqdakı insanların avtomobilləri və "təcili yardım" maşını ilə Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



