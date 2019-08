ABŞ-ı etibar etməyin! - Tehrandan MƏSLƏHƏT

İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçının müavini Abbas Arakçi Pxenyana ABŞ-a etibar etməməyi məsləhət görüb.

Publika.az “Fars” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, iranlı diplomat bu haqda Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) nümayəndə heyəti ilə görüşdə deyib.

“ABŞ-ın həm İranın nüvə proqramı üzrə Birgə hərtərəfli İş Planından çıxması, həm də Şimali Koreya ilə danışıqlar göstərdi ki, onlara dialoq zamanı etibar etmək lazım deyil”, - Arakçi bildirib.

O qeyd edib ki, ABŞ-ın Şimali Koreya və İran kimi müstəqil ölkələrə qarşı əsas aləti sanksiyalardır. Diplomat əlavə edib ki, məhdudiyyətlər iki dövlətin iradəsini sarsıda bilməyib.

