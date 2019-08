Günün qoroskopu: ənənəvi işlərlə məşğul olanda diqqətli və ehtiyatlı davranın

Qoç - cari problemləri tərəfdaşlarla müzakirə edərək işin ağırlığını onlarla bölüşə bilərsiniz. İndiyədək gündəmə gətirilməyən və söylənməyən suallar səslənəcək.

Maddi və fiziki resurslarınızı tükətməyin.

Asan olmayan qərar qəbul edərək əsas məsələni seçərək ikinci dərəcəli məqamları təxirə salın. Məntiqli, soyuqqanlı davranışla böyük uğurlara nail ola bilərsiniz.

Məhsuldarlıq aktivliyiniz və əzminizdən asılıdır.

Gərəkli nəsnələrin hamısı əl altında olmalıdır. Yaxın ətrafdakı insanlarla yalnız zərurət yarandığı təqdirdə ünsiyyətdə olun.

Buğa - günün ilk yarısı fəaliyyət sahəsini seçməyə imkan verir. İşgüzar prosesə kənardan müdaxilələrə imkan verməyin. İşlərinizə qarışmaq istəyən insan sizə ziyan vuracaq. Fəaliyyət prosesində kiçik problemlərin yarada biləcəyi ləngimələri əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilsəniz, sürətlə irəliləyəcəksiniz.

Günün ikinci yarısında diqqətli olun. Mühüm işin həllində yardım təkliflərini adekvat dəyərləndirin. Gərəkli informasiyanı ən qısa zamanda əldə etmək üçün bütün zəruri vasitələrdən yararlanın.

Çətinliklərin sayı artarsa, ruhdan düşməyin. Maneələri qət etməyin yollarını arayın.

Əkizlər - günün ilk yarısında həyatınızda köklü dəyişikliklər olmayacaq. Situasiyanın inkişaf perspektivlərini dəqiqləşdirin və yalnız bundan sonra qərar qəbul edin. Diqqətli olun, kobud səhvlərə yol verməyin. Sərt çərçivələrdən bir qədər kənara çıxmaq olar.

Günün ikinci yarısında önəmli maliyyə məsələlərindən birini çözmək olar. Xırda məsələlərə görə yaxınlarınızla mübahisə etməyin. Əhvalınızın pis olduğu durumda nəyinsə müzakirələrinə başlamayın. Gərəksiz sözlər deməyinizin riski artıb.

Axşam saatlarında səhhətinizin qeydinə qalın.

Xərçəng - uğurlu zamandır. Azad fəaliyyət qrafikini seçibsinizsə, məqsədə doğru inamla irəliləyin. Hədəfləri dəyərləndirin və təhlil edin. Tənbəllik etməyin, süstlüyə qapılmayın. Əsas işi qulaqardına vuraraq ikinci dərəcəli məsələlərin həlli ilə məşğul olmayın.

Günün ikinci yarısında tələskənliyə yol verməyin. Gördüyünüz işdən həzz almağı bacarın. Kənar təsirləri zərərsizləşdirmək üçün planlarınızı sürətlə reallaşdırın. Sirlərinizi yaxşı tanımadığınız insanlarla bölüşməyin.

Fiziki təmrinlərdə xeyir var.

Axşam saatlarını yarımçıq işlərin başa çatdırılmasına həsr edin.

Şir - daxili gərginlik sizi bir işi yarımçıq qoyaraq başqa işə başlamağa vadar edəcək. Qayda yaratmağa başlamaq istəyirsinizsə, başlanan işi mütləq başa çatdırın.

Bütün diqqəti aktual mövzuya yönəldin. Amma situasiyaların heç bir səbəb və motivasiya olmadan dəyişməsinə hazır olun.

İşdə rəhbərlik və həmkarlarla mübahisə etməyin, amma çətin situasiyalarda həll axtarışlarından da yayınmayın. Mövcud şəraitdə yeganə doğru çözüm variantı tapıla bilər.

Axşam saatlarında açıq havada gəzintinin xeyri var.

Səhhətinizə diqqət verin.

Ənənəvi, faydalı vərdişlərinizi unutmayın.

Qız - ənənəvi fəaliyyət müstəvisindən bir qədər kənara çıxmaq, yeni təəssüratlar əldə etmək olar. Mürəkkəb prosesdə çaşqın qalmayın. İradəli, qətiyyətli olun. Uğurun sirri təmkinlə yanaşı, zəhmətkeş olmaqdadır. Sizi son vaxtlarda narahat edən problemlərin həlli çətin deyil.

Günün ikinci yarısında imkanlarınızı yenidən qiymətləndirin. Təftiş zəruridir. Ağır fiziki işlə məşğul olmayın. İntellektual yükü azaltmaq olar. Bunun yolları da bəllidir.

Səhhətiniz əhvalınıza, əhvalınız da sağlıq durumunuza təsir edəcək.

Axşam saatlarını açıq havada keçirin.

Tərəzi - ünsiyyətdə aktiv olun. Təkliyə can atmayın, tənhalığa qapılmayın. Sakit və aramla çalışmaq hamıdan kənar qalmaq deyil. Səs-küylü ortamda başınız ağrıyacaq.

Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün zəruri saydığınız bütün vasitələrdən istifadə edin. Maksimum dərəcədə sürətlə çalışın. Səhhətinizin qeydinə qalın. Rəqibləri üstələmək üçün yeni yollar arayın. Həyat məğlubları sevmir.

Axşam saatlarını sevdiyiniz insana həsr edin.

Əqrəb - maraqlı işlər zamanıdır. Qarşınıza çıxan müşküllərin çözülməsində qeyri-ordinar vasitələr və ya metodlardan yararlana bilərsiniz. İntuisiyanız güclü, hissləriniz kəskin olmalıdır. Hadisələrin yaxın perspektivdəki inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün aldığınız informasiyalardan istifadə edin.

Günün ikinci yarısında maraq dairəsində dəyişikliklər istisna deyil. Tərəfdaşlardan birinin iddiasını dinləyin. Nəticələr çıxarmağa tələsməyin. Avantüralara həvəs, risk istəyi sizi fəsadlı addımlara sövq etməməlidir.

Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın.

Oxatan - tələsik qərarlar verməyin, ilkin təəssüratlara aldanmayın. Maliyyə və əmlak məsələlərində diqqətli davranın. Mühüm saydığınız məsələnin həllinə başlamazdan əvvəl bütün detallardan hali olun. Taktikanızın praqmatik olmasına can atın.

Günün ikinci yarısında potensial tərəfdaşların sayını artıra bilərsiniz. Qıcıqlı, aqressiv olmayın. Sərtliyi çıxış yolu seçməyin. Həmkarlarınız və rəhbərliklə təmaslarda "qızıl orta"nı gözləyin. Neqativ hissləriniz önəmli işlərin gedişatına mənfi təsir edə bilər.

Oğlaq - günün ilk yarısı önəmli hadisələr vəd etmir. İşgüzar fəaliyyətinizdə yön dəyişdirməyə çalışmayın. Şəxsi həyatınızda bəzi hadisələr sizi təbdən çıxarmasın. Bəzi dolaşıq məişət və ya maliyyə məsələlərini həll etmək şansları yaranıb.

Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri ilə münasibətlərdə sərinləşmə yarana bilər. Qısamüddətli müzakirələr, intensiv məsləhətləşmələr faydalıdır. Cari problemləri tərəfdaşlarla nəzərdən keçirin. Həmkarlarınızın rəylərini nəzərə alın.

Dolça - ənənəvi işlərlə məşğul olanda diqqətli və ehtiyatlı davranın. Məişət işlərini qulaqardına vurmayın. Texnika ilə işləyəndə bəzi nüansları mütləq nəzərə almalısınız. Səliqəli olun, təfərrüatları görməməzliyə vurmayın.

Günün ikinci yarısında hansısa asılılığın əsirinə çevrilməyin. Zərərli vərdişlərdən qurtulmağa çalışın. Problemlərin həllində qeyri-standart yolları seçin. Səhhətinizə fikir verin. Əhvalınızı pisləşdirə biləcək nüanslardan və insanlardan uzaq durun. Axşam saatlarını şən keçirin.

Balıqlar - günün ilk yarısından etibarən cari işlərin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olun. Verdiyiniz vədləri yerinə yetirin. Mühüm danışıqlar, müzakirələr, görüşlərdə məntiqi davranın. Qarşı tərəfi anlamaq üçün müəyyən səylərin göstərilməsinə zərurət duyulur.

Günün ikinci yarısında diplomat olun. Görüşə gecikməyin. Tərəfdaş və ya şəriklərlə birgə öhdəliklərinizi yerinə yetirəndə astagəllik etməyin. Sevdiyiniz insanla münasibətləri gərginləşdirməyin. Yanlış qərar və ya səhvlərinizə reaksiya adekvatdır. Kimsədən inciməyin.

Milli.Az

