Qarın piylərini əridən içki

Pəhriz saxlayanlar qarın piylərinin gec əriməsindən şikayət edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzən ciddi əməl edilən pəhriz, idman hərəkətləri bu bölgədəki yağlanmadan qurtulmaq üçün kifayət etmir.

Bu zaman bir sıra qarışımlar köməyinizə gələ bilər. Təqdim edəcəyimiz içki sayəsində həm artıq piylərdən həm də toksinlərdən qurtulacaqsınız.

Lazım olanlar:

Kiçik parça təzə zəncəfil

Təzə nanə yarpqları

1 ədəd xiyar

1 ədəd limon

8 fincan su

Hazırlanması:

2 fincan suya 10 ədəd nanə yarpağını əlavə edib qaynadın. 5 dəqiqə dəmlədikdən sonra limonun suyunu sıxın, qabığını rəndələyin. Xiyarı və zəncəfili soyub əzin.Bütün ərzaqları qarışdırın.

Bu işkini gün boyunca və gecə yatçmadan əvvəl içsəniz qısa zaman sonra fərqi hiss edəcəksiniz. / Axşam.az

