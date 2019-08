Aeroport yolunda qəza: 4 nəfər...

Hava limanı yolunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Buta Palace"nin yanında "BMV X5" markalı avtomobilin "VAZ-2104"ə çırpılması nəticəsində 4 nəfər yaralanıb.

Bunlar 1987-ci təvəllüdlü Nurullayev Ceyhun Təvəkkül oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Gözəlov Yavər Mehman oğlu, 1993-cü təvəllüdlü Əliyev Coşqun Vəli oğlu və 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədzadə Hacı İntiqam oğlu xəsarət alıb. Yaralıların hamısı "VAZ-2104"də olanlardır. Onların vəziyyətləri orta-ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır (Report).

