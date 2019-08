"Twitter" şirkəti dövlət KİV-lərinə sosial şəbəkə vasitəsi ilə reklam yaymağı qadağan edib.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, əkkauntlar öz hesablarından reklam üçün deyil, müəyyən informasiyaları yaymaq üçün istifadə edə bilərlər.

Şirkətdən bu qərarın səbəblərinə aydınlıq gətirilməyib.

Bildirilir ki, yeni qaydalar müstəqil ictimai kanallara, həmçinin vergi ödəyicilərinin maliyyələşdirdiyi təşkilatlara şamil edilməyəcək.



