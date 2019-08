Danimarkalı milyarder, "Jysk" mebel pərakəndə satışının banisi Lars Larsen 74 yaşında vəfat edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə şirkətin bəyanatına istinadən "Bloomberg" məlumat yayıb.

Larsen Danimarkanın ən varlı insanlarından biri olub.

"Forbes"in məlumatına görə, o, dünyanın ən varlı insanları reytinqində 424-cü yerdə olub.

Onun varidatı 4,4 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib.



